متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يتسلقون سطح البرلمان الأسترالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق تواجد متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين على سطح البرلمان الأسترالي في العاصمة كانبرا، اليوم الخميس، متهمين كيان الاحتلال بارتكاب جرائم حرب.

وظهر في اللقطات أشخاص يرتدون ملابس داكنة اللون، يقفون على سطح المبنى ويحملون لافتات تحمل شعارات، من بينها واحدة كُتب عليها "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى استشهاد 37 ألفا و953 شهيدا، وإصابة 87 ألفا و266 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.9 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

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