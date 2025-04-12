العميد صباحي فرد يعلن عن زيادة القدرات الصاروخية والدفاعية للدفاع ضد التهديدات المحتملة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العميد علي رضا صباحي فرد، قائد مقر خاتم الأنبياء المشترك للدفاع الجوي، زار مجموعة الشهيد بردبار تشابهار الدفاعية وأجرى تقييما عمليا للقدرة القتالية والاستعداد الدفاعي لمجموعة تشابهار.

وقال العميد صباحي فرد في اجتماع لقادة وموظفي هذه الوحدة الدفاعية: "إن الجهد الجهادي لتعزيز الردع يعد أمرا مهما وذا مغزى".

وأكد أن إيران تسعى دائما إلى السلام والهدوء الشامل في المنطقة، وأضاف: "إن زيادة القدرات الصاروخية وتطوير المعدات الدفاعية يأتي في إطار الدفاع الشامل عن الحدود الجوية لبلادنا ضد أي تهديد محتمل".

واضاف قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي المشترك: "إن التعاطف والتنسيق بين القوات المسلحة والمراكز العلمية في مجال تبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا يجري على قدم وساق، وكل هذه الأنشطة تتوافق مع فخر وكرامة بلدنا".

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