حزب الله تقصف مقرات العدو بـ (100) صاروخ رداً على اغتيال أحد قادته

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رداً على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه الکیان الصهیوني في منطقة الحوش في مدينة صور اللبنانیة، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح ومقر الدفاع ‏الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بـ (100) صاروخ كاتيوشا.

كما قصفت المقاومة مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة بصواريخ ‏فلق، في إطار الرد ‏على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش في مدينة صور.

وفي إطار الرد ‌‏على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش في مدينة صور، قصف مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية عند الساعة (18:37)، مقر الكتيبة التابعة لسلاح ‏البر في ثكنة كيلع بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كما قصفوا عند الساعة (18:43) ثكنة زرعيت بصواريخ ‏بركان.

ووزعت المقاومة مشاهد للشهيد القائد محمد نعمة ناصر “الحاج أبو نعمة” خلال عملية اقتحام موقع الإحتلال الإسرائيلي في بيت ياحون بتاريخ 15-05-1999.

/انتهی/