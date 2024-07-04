حزب الله تقصف مقرات العدو بـ (100) صاروخ رداً على اغتيال أحد قادته

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رداً على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه الکیان الصهیوني في منطقة الحوش في مدينة صور اللبنانیة، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح ومقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بـ (100) صاروخ كاتيوشا.
كما قصفت المقاومة مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة بصواريخ فلق، في إطار الرد على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش في مدينة صور.
وفي إطار الرد على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش في مدينة صور، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (18:37)، مقر الكتيبة التابعة لسلاح البر في ثكنة كيلع بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كما قصفوا عند الساعة (18:43) ثكنة زرعيت بصواريخ بركان.
ووزعت المقاومة مشاهد للشهيد القائد محمد نعمة ناصر “الحاج أبو نعمة” خلال عملية اقتحام موقع الإحتلال الإسرائيلي في بيت ياحون بتاريخ 15-05-1999.
/انتهی/
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