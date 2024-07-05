رسميا....بدء عملية الاقتراع للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الخارج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها بدأت قبل لحظات العملية الرسمية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية في دورتها الرابعة عشرة في الخارج بفتح مراكز الاقتراع بنيوزيلندا.

وأعلن سفير بلادنا بنيوزيلندا، علي رضا نظرآهاری، البدء الرسمي للانتخابات في نيوزيلندا وأدلى بصوته.

كما تم فتح مراكز الاقتراع في اليابان وكوريا الجنوبية وباكستان وأفغانستان وأوزبكستان وتركمانستان والهند وبنغلاديش وقيرغيزستان وطاجيكستان.

وستجري الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الايرانية في دول كثيرة في ارجاء العالم شيئا فشيئا حسب توقيتهم المحلية.

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