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٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٢:٠٩ م

سعيد جليلي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

سعيد جليلي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

ادلى مرشح الانتخابات الرئاسية الـ14 سعيد جليلي بصوته قبل دقائق في الجولة الثانية من الانتخابات في مدينة قرجك جنوب طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدلى سعيد جليلي المرشح للفترة الرابعة عشرة في الانتخابات الرئاسية، بصوته في مركز الاقتراع بمسجد جامع قرجك، صباح اليوم الجمعة.

وقال بعد الإدلاء بصوته: "بمشاركة كبيرة من الشعب وانتخابه المستحق، في السنوات الأربع المقبلة، لن يتم حل المشاكل فحسب، بل سنحقق قفزة كبيرة، وسيبدأ هذا الدور من اليوم".

وقال مرشح الفترة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية: "اعتبارا من الغد أي شخص ينتخبه الشعب يحظى باحترام الجميع ورئيس الوطن كله وعلى الجميع مساعدته لتحقيق 4 سنوات مجيدة وفخر للوطن".

/انتهى/

رمز الخبر 1946136

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