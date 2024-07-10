رئيس مكتب قائد الثورة يلتقي الرئيس الايراني المنتخب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر الحاج إسلام محمد محمدي جولبايجاني وسيد علي أصغر حجازي مكتب مسعود بزشكيان بعد ظهر الأربعاء، مهنئا الرئيس المنتخب على حصوله على ثقة الشعب ، وأعرب عن أمله في أن يعتمد على الله والتوسل بالأئمة وللنهوض بالبلاد من خلال القدرات المتنوعة والمتعددة، والوفاء بالمسؤولية الثقيلة التي يتحملها.

وخلال تقدير حضور حجة الاسلام والمسلمين محمدي كلبايكاني وحجة الاسلام والمسلمين الحجازي، وصف بزشكيان السياسات العامة للنظام التي نقلها قائد للثورة بأنها أهم برنامج لحكومة المستقبل و رؤية التنمية للبلد.