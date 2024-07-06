  1. إيران
  2. المجتمع
٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٥:٢٣ ص

وزارة الداخلية تعلن التقرير السادس لنتائج فرز الأصوات

وزارة الداخلية تعلن التقرير السادس لنتائج فرز الأصوات

نشر التقرير الرسمي السادس لفرز أصوات 35223 مركز اقتراع من قبل وزارة الداخلية الايرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن محسن إسلامي المتحدث باسم وزارة الداخلية، التقرير السادس لنتائج فرز الأصوات من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة أمام الصحفيين الحاضرين في مقر الانتخابات بالبلاد.

وقال: من إجمالي عدد الفروع على مستوى الدولة تم عد الأصوات في 42432 فرعاً وإدراجها ضمن النظام الانتخابي الشامل لوزارة الداخلية.

وأضاف المتحدث باسم مقر الانتخابات: من إجمالي 482 مقاطعة، تم فرز وتجميع أصوات 440 مقاطعة.

وأعلن أن إجمالي عدد أوراق الاقتراع التي تم فرزها (الصحيحة وغير الصحيحة) بلغ 20611971 صوتاً، وجاءت أوضاع المرشحين على النحو التالي:

1- سيد مسعود بزشكيان 11,120,924 صوتاً

2- سيد سعيد جليلي 9097993 صوتاً

/انتهى/

رمز الخبر 1946180

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات