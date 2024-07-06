وزارة الداخلية تعلن التقرير السادس لنتائج فرز الأصوات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن محسن إسلامي المتحدث باسم وزارة الداخلية، التقرير السادس لنتائج فرز الأصوات من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة أمام الصحفيين الحاضرين في مقر الانتخابات بالبلاد.

وقال: من إجمالي عدد الفروع على مستوى الدولة تم عد الأصوات في 42432 فرعاً وإدراجها ضمن النظام الانتخابي الشامل لوزارة الداخلية.

وأضاف المتحدث باسم مقر الانتخابات: من إجمالي 482 مقاطعة، تم فرز وتجميع أصوات 440 مقاطعة.

وأعلن أن إجمالي عدد أوراق الاقتراع التي تم فرزها (الصحيحة وغير الصحيحة) بلغ 20611971 صوتاً، وجاءت أوضاع المرشحين على النحو التالي:

1- سيد مسعود بزشكيان 11,120,924 صوتاً

2- سيد سعيد جليلي 9097993 صوتاً

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