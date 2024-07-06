حصيلة خامسة لنتائج انتخابات الرئاسة الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وفقا لما اعلنه المتحدث فقد حصل مسعود بزشكيان على 8 ملايين و 694 الفا و 743 صوتا فيما حصل سعيد جليلي على 7 ملايين و 535 الفا و 557 صوتا ، بعد فرز 16 مليونا و 546 الفا و 660 صوتا .
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اعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن اسلامي فجر اليوم السبت عن حصيلة خامسة لنتائج الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الايرانية في دورتها الرابعة عشرة.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وفقا لما اعلنه المتحدث فقد حصل مسعود بزشكيان على 8 ملايين و 694 الفا و 743 صوتا فيما حصل سعيد جليلي على 7 ملايين و 535 الفا و 557 صوتا ، بعد فرز 16 مليونا و 546 الفا و 660 صوتا .
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