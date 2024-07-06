حصيلة خامسة لنتائج انتخابات الرئاسة الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وفقا لما اعلنه المتحدث فقد حصل مسعود بزشكيان على 8 ملايين و 694 الفا و 743 صوتا فيما حصل سعيد جليلي على 7 ملايين و 535 الفا و 557 صوتا ، بعد فرز 16 مليونا و 546 الفا و 660 صوتا .

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