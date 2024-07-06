وزارة الداخلية تعلن التقرير الثالث لنتائج فرز الأصوات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن محسن إسلامي المتحدث باسم وزارة الداخلية، التقرير الثالث لنتائج فرز الأصوات من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة أمام الصحفيين الحاضرين في مقر الانتخابات بالبلاد.

وقال: من إجمالي عدد الفروع على مستوى الدولة، تم حتى هذه اللحظة عد أصوات 21790 فرعاً وإدراجها ضمن النظام الانتخابي الشامل لوزارة الداخلية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مقر الانتخابات: من إجمالي عدد المقاطعات البالغ 482 مقاطعة، تم فرز وتجميع أصوات 298 مقاطعة.

وأعلن أن إجمالي عدد أوراق الاقتراع التي تم فرزها (الصحيحة والباطله) بلغ 9699843 صوتا، وجاء وضع المرشحين على النحو التالي:

1- سيد مسعود بزشكيان 4996364 صوتاً

2- سيد سعيد جليلي 4526960 صوتاً

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