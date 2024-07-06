حصيلة رابعة لنتائج انتخابات الرئاسة الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وفقا لما اعلنه المتحدث فقد حصل مسعود بزشكيان على 6 ملايين و 939 الفا و 955 صوتا فيما حصل سعيد جليلي على 6 ملايين و 359 الفا و 99 صوتا ، بعد فرز 13 مليونا و 550 الفا و 280 صوتا .

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