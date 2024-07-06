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٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٤:٥٦ ص

حصيلة رابعة لنتائج انتخابات الرئاسة الايرانية

حصيلة رابعة لنتائج انتخابات الرئاسة الايرانية

اعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن اسلامي فجر اليوم السبت عن حصيلة رابعة لنتائج الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الايرانية في دورتها الرابعة عشرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وفقا لما اعلنه المتحدث فقد حصل مسعود بزشكيان على 6 ملايين و 939 الفا و 955 صوتا فيما حصل سعيد جليلي على 6 ملايين و 359 الفا و 99 صوتا ، بعد فرز 13 مليونا و 550 الفا و 280 صوتا .

/انتهى/

رمز الخبر 1946178

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