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٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٥:٤٧ ص

وزارة الداخلية تعلن التقرير السابع لنتائج فرز الأصوات

وزارة الداخلية تعلن التقرير السابع لنتائج فرز الأصوات

نشر التقرير الرسمي السابع لفرز أصوات 47807 مركز اقتراع من قبل وزارة الداخليةا لايرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن محسن إسلامي المتحدث باسم وزارة الداخلية، التقرير السابع لنتائج فرز الأصوات المأخوذة من فترة الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، أمام الصحفيين الحاضرين في مقر الانتخابات بالبلاد.

وقال: من إجمالي عدد الفروع على مستوى الدولة، حتى هذه اللحظة، تم فرز 47807 أصوات وإدراجها في النظام الانتخابي الشامل لوزارة الداخلية.

وأضاف المتحدث باسم مقر الانتخابات: من إجمالي عدد المقاطعات البالغ 482 مقاطعة، تم فرز وتجميع أصوات 452 مقاطعة.

وأعلن أن إجمالي عدد أوراق الاقتراع التي تم فرزها (الصحيحة والباطله) بلغ 23,646,138 صوتاً، وجاءت أوضاع المرشحين على النحو التالي:

1-سيد مسعود بزشكيان 12704910 صوتاً

2-سيد سعيد جليلي 10474238 صوتاً

/انتهى/

رمز الخبر 1946181

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