الاحتلال يتكبد خسائر جديدة ووفده التفاوضي يعود من الدوحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان سياسيا، عاد رئيس الموساد من الدوحة بعد اجتماع أولي مع الوسطاء. وقال الإعلام الإسرائيلي إن المفاوضات لن تكون سهلة، وقد تستغرق من 3 إلى 5 أسابيع، في حين نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين أن البيت الأبيض ووكالة الاستخبارات المركزية يحاولان سد الفجوة بين إسرائيل وحماس بشأن المرحلة الثانية.

وميدانيا، قالت كتائب عز الدين القسام إن مقاتليها نفذوا عمليتين نوعيتين أمس الجمعة تمكنوا في إحداهما من قتل 10 جنود إسرائيليين في عملية مركبة بحي الشجاعية في مدينة غزة، كما أقر الاحتلال بإصابة جنديين إثر إطلاق صواريخ من لبنان على كريات شمونة شمال إسرائيل.

ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه سقوط شهداء في مختلف مناطق القطاع نتيجة القصف والغارات الإسرائيلية، إلى جانب سقوط شهداء أمس الجمعة خلال معارك جنين بالضفة الغربية في اشتباكات للمقاومة مع قوات الاحتلال.

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