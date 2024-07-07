غزة...مجزرة بمخيم النصيرات ومداهمات واعتقالات في الضفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في اليوم الـ275 من العدوان، استمرت الغارات الإسرائيلية بعد مجزرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث قصفت طائرات الاحتلال مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مما أسفر عن استشهاد 16 فلسطينيا وجرح 75.

كما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية ودارت اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في مخيم الفارعة جنوب طوباس.

ويتزامن ذلك مع خروج مظاهرات في عدة مدن إسرائيلية للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع فصائل المقاومة الفلسطينية. فيما تحدثت واشنطن عن مساع لسد الفجوة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن المرحلة الثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار.

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