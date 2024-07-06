بزشكيان رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية...اليك ابرز من هنأ الرئيس الايراني المنتخب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، وجه عدد من قادة ورؤساء الدول في العالم، برقيات تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، والتي جرت في ايران يوم أمس الجمعة، وفيما يلي ابرز من هنأ الرئيس المنتخب:

رئيس الوزراء العراقي

هنأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، مؤكدا على عمق العلاقات بين البلدين الجارين الصديقين وأهمية مواصلة التنسيق بأعلى المستويات، وفي المجالات كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة.

الرئيس الصيني

أرسل الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم (السبت) رسالة إلى مسعود الرئيس بزشكيان، لتهنئته على انتخابه رئيسا لإيران، قال فيها أن الصين وإيران تتمتعان بتاريخ طويل من التبادلات الودية، وأن العلاقات الثنائية حافظت على تنمية سليمة ومطردة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل أكثر من نصف قرن مضى.

امير الكويت

بعث أمير الكويت مشعل الاحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى بزشكيان، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، كما تمنى للجمهورية الإسلامية الإيرانية المزيد من الرقي والازدهار وكل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية.

الرئيس الاذربيجاني

قال الرئيس الآذربيجاني، الهام علييف في برقية تهنئة للرئيس بزشكيان: "إننا نولي أهمية كبيرة للعلاقات بين جمهورية أذربيجان والجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي تعود الى الجذور الدينية والثقافية المشتركة والصداقة والأخوة"، معربا عن ارتياحه لتطور التعاون الثنائي بين البلدين في العقود الأخيرة، خاصة في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة.

رئيس دولة الامارات ونائباه

بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى الرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين.

أمير قطر

بعث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، برقية تهنئة إلى مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، متمنيا له التوفيق وللعلاقات بين البلدين المزيد من التطور والنماء.

سلطان عمان

هنأ سلطان عمان هيثم بن طارق، في رسالة، مسعود بزشكيان بفوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية.

الملك وولي العهد السعودي

هنأ الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، محمد بن سلمان، مسعود بزشكيان، في برقيتين منفصليتن، بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، مؤكدا على حرصهما على تطوير وتعميق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين، وتخدم مصالحهما المشتركة.

الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون

هنأ الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، تشانغ مين الرئيس بزشكيان على انتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية وقال: "أؤكد لكم أن أمانة شنغهاي ملتزمة بالعمل مع الزملاء الإيرانيين".

الرئيس العراقي

رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد نبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية نجاح الانتخابات الرئاسية، ونهنئ مسعود بزشكيان الرئيس المنتخب بفوزه في الانتخابات، ونتمنى له التوفيق والنجاح بمهام عمله وبما يحقق طموحات وتطلعات الشعب الإيراني.

الرئيس الروسي

عبر الرئيس الروسي في برقية التهنئة الى الرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان عن تطلعه في زيادة مستوى التعاون مع إيران في كافة المجالات، بما في ذلك "لمصلحة تبسيط الأمن الإقليمي".

زعيم تيار الحكمة العراقي

بعث زعيم تيار الحكمة العراقي، عمار الحكيم، برسالة إلي الرئيس الإيراني الجديد، قائلاً “نبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وحكومة وشعبا نجاح تجربتهم الديمقراطية المتمثلة بإجراء الانتخابات الرئاسية”.

الرئيس السوري

هنأ الرئيس السوري بشار الأسد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، مؤكداً العمل على تعزيز العلاقة الإستراتيجية بين سورية وإيران وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي.

رئيس وزراء باكستان

قال رئيس وزراء باكستان، محمد شهباز شريف في رسالة وجهها إلى منتخب الأمة الإيرانية: “أهنئ أخي الدكتور بزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية وأنا على استعداد للعمل معه بفارغ الصبر لتعزيز العلاقات الطويلة الأمد بين البلدين.

وزير خارجية فنزويلا

قال وزير خارجية فنزويلا، إيفان خيل بينتو: "أن جمهورية فنزويلا البوليفارية تهنئ شعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الالتزام الذي أظهره في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 5 يوليو 2024، والتي أدت إلى فوز السيد مسعود بزشكيان رئيسا جديدا للجمهورية الاسلامية الإيرانية".

الرئيس الباكستاني

هنأ الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، الدكتور مسعود بزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الايرانية، معربا عن أمله في أن تصبح العلاقات بين البلدين الشقيقين أقوى في العهد الجديد.

رئيس البرلمان الباكستاني

هنأ سردار أياز صادق، رئيس البرلمان الباكستاني، في رسالة فوز "مسعود بزشكيان" بولاية 14 في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وقال إن اختيار بزشكيان هو مظهر من مظاهر ثقة الأمة الإيرانية القوية به.

قادة و رؤساء دول اخرى

هنأ رئيس جمهورية طاجيكستان وبيلاروسيا وأوزبكستان، ووزير خارجية كوريا الجنوبية واليابان، ورؤساء وزراء الهند وماليزيا وأرمينيا وصربيا واقليم كردستان، وملك البحرين، في رسائل منفصلة، الرئيس المنتخب مسعود المبارك بزشكيان لفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية وتمنوا له التوفيق والنجاح.

هذا واعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن اسلامي صباح اليوم السبت عن حصيلة ثامنة واخيرة لنتائج الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الايرانية في دورتها الرابعة عشرة.

ووفقا لما اعلنه المتحدث فقد حصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و 384 الفا و 403 اصوات فيما حصل سعيد جليلي على 13 مليونا و 538 الفا و 179 صوتا، بعد فرز 30 مليونا و 530 الفا و 157 صوتا من مراكز الاقتراع في البلاد وخارجها.

وفي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، التي أجريت في 5 يوليو/تموز، توجه أكثر من 30 مليوناً و500 ألف شخص إلى صناديق الاقتراع. وفي هذه الفترة من الانتخابات، كانت المنافسة بين سعيد جليلي ومسعود بزشكيان.

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