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١٤‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٢:٤٩ م

حماس: محمد الضيف سمع تصريح نتنياهو ويسخر منه

حماس: محمد الضيف سمع تصريح نتنياهو ويسخر منه

قال نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، نقول لنتنياهو إن قائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف يسمعك الآن ويستهزئ بمقولاتك الكاذبة.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه أضاف نائب رئيس حركة حماس في غزة أن نتنياهو كان يتمنى أن يعلن خطاب نصر مزيف في كلمته البائسة..

وصرح خليل الحية بأن مزاعم "إسرائيل" ونتنياهو تحمل كذبها في مضامينها.

وأفاد بأن نتنياهو يريد إحراج الوسطاء والضامنين والضغط على الحاضنة الشعبية للمقاومة.

وأكد نائب رئيس حماس في غزة أن الحركة قدمت كل المرونة انطلاقا من قناعتها وليس تحت الضغط.

وأوضح في تصريحاته أن رئيس وزراء الاحتلال لا يريد الاتفاق ولا استرجاع الأسرى.

وشدد خليل الحية على أن كل الخيارات مفتوحة أمامهم وأنهم لن يعطوا لنتنياهو ما يريد، مبينا أن سلوكه سلوك المأزوم الذي حشر في الزاوية.

وأكد أن نتنياهو "يعاني في غزة منذ 10 أشهر وأنه يبحث عن أي نصر قبل الذهاب إلى الكونغرس الأمريكي هذا الشهر".

وجدد التأكيد على أن الحركة "لن تقبل بشيء يفرضه عليها نتنياهو".

وأفاد بأن حركة حماس لن تنزلق إلى ما يريده ويخطط له رئيس وزراء الاحتلال.

وذكر أن الحركة تنتظر عودة الوسطاء برد بعد أن قدمت حماس مقاربتها الواضحة.

وفي وقت سابق اليوم، زعم جيش الاحتلال استهداف محمد الضيف وأحد مساعديه في قصف منطقة مواصي خان يونس وأدى لسقوط مئات الشهداء والجرحى.

/انتهى/

رمز الخبر 1946494

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