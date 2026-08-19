خليل الحية يحذّر من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ويحمّل الوسطاء المسؤولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حذّر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، الأربعاء، من تداعيات التصعيد الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، محمّلاً الوسطاء والضامنين مسؤولية وقفه وحماية الاتفاق من الانهيار.

واستنكر الحية، في بيان، الإجرام المتواصل والقتل المتعمد من جانب الاحتلال والذي تصاعد منذ أمس الثلاثاء، وطال اليوم قيادات أولى في الشرطة الفلسطينية.

وأضاف أن هذه الجرائم تؤكد أن "الاحتلال ماضٍ في سياسته الإجرامية، وغير عابئ بكل الوساطات والضمانات"، معتبراً أن استمرارها يضع الوسطاء والضامنين أمام "مسؤولية كبرى ومفصلية".

ويصعّد الاحتلال اعتداءاته على قطاع غزة، إذ ارتقى 17 شهيداً وجرح آخرون من جراء 3 غارات جوية إسرائيلية استهدفت مقهى ومركزاً للشرطة في مدينة غزة ودراجة نارية في مخيم النصيرات وسط القطاع خلال الساعات الـ24 الأخيرة.