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١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٢ ص

لحظة بلحظة؛

احياء مراسم يوم عاشوراء في جميع انحاء إيران + صور+ فيديو

احياء مراسم يوم عاشوراء في جميع انحاء إيران + صور+ فيديو

احيا ملايين الايرانيين ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام في العاشر من شهر محرم الحرام في مختلف المدن والبلدات.

وكالة مهر للأنباء، إن قصة عاشوراء وحداد الشعب الإيراني هي قصة الحب والإخلاص التي كانت موجودة في هذا البلد منذ سنوات عديدة وستظل كذلك إلى الأبد.

وشهدت العاصمة طهران والمدن الاخرى في ايران الاسلامية تسيير مواكب العزاء في الشوارع والساحات العامة وإقامة المجالس في المساجد والحسينيات بحضور حشود كبيرة من المؤمنين وعشاق الامام الحسين عليه السلام.

ايلام: اقامة مراسم يوم عاشوراء الحسيني في مدينة إيلام وسط حضور جماهيري كبير.

آغاز مراسم عاشورای حسینی در شهر ایلام با حضور پرشور مردم

آغاز مراسم عاشورای حسینی در شهر ایلام با حضور پرشور مردم

آغاز مراسم عاشورای حسینی در شهر ایلام با حضور پرشور مردم

تبريز: اقام اهالي تبريز بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام مجلس عزاء في سوق تبريز.

تالش: احيا اهالي مدينة تالش ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء في مسجد سياه تربه .

يتبع...

رمز الخبر 1946548

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