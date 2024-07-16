احياء مراسم يوم عاشوراء في جميع انحاء إيران + صور+ فيديو

وكالة مهر للأنباء، إن قصة عاشوراء وحداد الشعب الإيراني هي قصة الحب والإخلاص التي كانت موجودة في هذا البلد منذ سنوات عديدة وستظل كذلك إلى الأبد.

وشهدت العاصمة طهران والمدن الاخرى في ايران الاسلامية تسيير مواكب العزاء في الشوارع والساحات العامة وإقامة المجالس في المساجد والحسينيات بحضور حشود كبيرة من المؤمنين وعشاق الامام الحسين عليه السلام.

ايلام: اقامة مراسم يوم عاشوراء الحسيني في مدينة إيلام وسط حضور جماهيري كبير.

تبريز: اقام اهالي تبريز بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام مجلس عزاء في سوق تبريز.

تالش: احيا اهالي مدينة تالش ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء في مسجد سياه تربه .

يتبع...