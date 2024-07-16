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١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١:٣٣ م

كنعاني: نحن أمة امام الحسين عليه السلام

كنعاني: نحن أمة امام الحسين عليه السلام

كتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجيةالايرانية ناصر كنعاني في رسالة: أقدم التعازي لجميع المسلمين والشيعة وأحرار العالم في عاشوراء الحسيني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على قناة إكس: أقدم التعازي لجميع المسلمين والشيعة وأحرار العالم في عاشوراء الحسيني.

وتابع: الإمام الحسين (عليه السلام) هو حامل لواء التوكل على الله، وأعلى الفضائل الأخلاقية والإنسانية، ومناهضة الطغيان وعدم الخضوع في وجه التمرد وشياطين العالم.

في يوم عاشوراء الحسيني، فلنكن مروجين لثقافة عاشوراء وصدى صرخة الحسين (ع) وأصحابه الأبرار في إنكار ورفض يزيديين زمانه ونصرة الأطفال ونساء فلسطين المضطهدين، وتشويه سمعتهم والهوية الشريرة والإرهابية لإسرائيل وداعمي هذا الكيان المجرم.

/انتهى/

رمز الخبر 1946556

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