ترامب: السعودية لم تعد معنا، بل إنها اتجهت نحو الصين

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أجرى محادثة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال الأشهر الستة الماضية؛ دون ذكر تفاصيل عن هذه المحادثة.

وفي المقابلة مع بلومبرغ، التي أجريت في 25 حزيران/يونيو (5 تموز/يوليو) ونشرت يوم الثلاثاء، قال ترامب إنه لا يعتقد أن زيادة إنتاج النفط والغاز الأميركي ستزعج السعوديين الذين يريدون الحفاظ على تفوقهم في العالم وسوق الطاقة.

وأشار في هذا الصدد إلى علاقته الشخصية ببن سلمان، وقال: "إنه يحبني وأنا أحبه أيضا". إنهم يحتاجون دائمًا إلى الدعم ولا يتمتعون بالحماية الطبيعية. "أنا دائما أحميهم."

كما اتهم المرشح الرئاسي الأمريكي الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق باراك أوباما بتدمير العلاقات مع السعودية، وقال إنهما دفعا الرياض نحو الصين.

وقال ترامب: "إنهم لم يعودوا معنا، إنهم مع الصين". لكنهم لا يريدون أن يكونوا مع الصين، بل يريدون أن يكونوا معنا".

كتبت بلومبرج أنه إلى جانب العلاقات الخارجية للولايات المتحدة، لدى ترامب المزيد من الأسباب لإقامة علاقات دافئة مع السعوديين، الأمر الذي يتطلب مئات الملايين من الدولارات.

ومطلع الشهر الجاري (يوليو)، كشفت "منظمة ترامب" و"شركة دار"عن خططهما لبناء "برج ترامب" وفندق فخم في مدينة جدة السعودية.

كما حصل صندوق الاستثمار الذي أسسه جاريد كوشنر، صهر ترامب، على رأس مال قدره ملياري دولار من صندوق الاستثمار العام السعودي.

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