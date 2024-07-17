اسلامي: لا علاقة للانفجار الذي وقع في أصفهان بالمنشآت النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع مجلس الحكومة، بشأن اطلاق الدفاع الجوي المستقر على طريق مدينة قم، وقال: لا علاقة لهذا الحادث بالمواقع النووية".

وكذلك بشأن دوي انفجار سمع اخيرا في مدينة اصفهان قال اسلامي: "الانفجار الأخير في أصفهان أيضا لا علاقة له بالصناعة النووية ولم يكن قريبا من موقعنا."

تدشين ثلاثة مواقع للإشعاع في أغسطس

وأعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية أننا أطلقنا ثلاثة مواقع إشعاعية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مضيفا: "سيتم تدشين هذه المواقع في اغسطس المقبل، وندعو القطاع الخاص والمجتمع الناشط في مجال الغذاء للحضور والمشاركة والاستثمار حتى نتمكن من زيادة الإنتاجية وتقديم تأثير كبير في مجال الصحة والأمن الغذائي للناس".

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