  1. إيران
  2. الإقتصاد
١٤‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٢:٥٤ م

مسؤول ايراني: ميناء تشابهار تحول الى مركز للبتروكيماويات في المنطقة

مسؤول ايراني: ميناء تشابهار تحول الى مركز للبتروكيماويات في المنطقة

صرح حاكم محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية، محمد كرمي إن ميناء تشابهار تحول إلى "مركز للبتروكيماويات" بسبب موقعه المناسب لتصدير المنتجات البتروكيماوية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح بذلك محمد كرمي خلال قيامه بزيارة الى دائرة غرفة التجارة والصناعة والمناجم في المحافظة الجنوبية الشرقية يوم الاحد.

ولم يوضح حجم المنتجات البتروكيماوية التي يتم تصديرها عبر تشابهار، لكنه قال إن هذا الميناء الرئيسي تحول الآن إلى ما وصفه بمركز للبتروكيماويات.

وأعلن المحافظ أنه تم بالفعل التوصل إلى اتفاق لبناء أكبر مصنع للنحاس في إيران في تشابهار، لكنه لم يقدم تفاصيل.

وقال كرمي أيضًا إنه يتم وضع خطط لزيادة التجارة من محافظة سيستان وبلوشستان، وأضاف أن المسؤولين الإقليميين على اتصال دائم مع الدول المجاورة للحفاظ على التجارة الحدودية وتسهيلها.

/انتهى/

رمز الخبر 1946493

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات