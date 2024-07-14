مسؤول ايراني: ميناء تشابهار تحول الى مركز للبتروكيماويات في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح بذلك محمد كرمي خلال قيامه بزيارة الى دائرة غرفة التجارة والصناعة والمناجم في المحافظة الجنوبية الشرقية يوم الاحد.

ولم يوضح حجم المنتجات البتروكيماوية التي يتم تصديرها عبر تشابهار، لكنه قال إن هذا الميناء الرئيسي تحول الآن إلى ما وصفه بمركز للبتروكيماويات.

وأعلن المحافظ أنه تم بالفعل التوصل إلى اتفاق لبناء أكبر مصنع للنحاس في إيران في تشابهار، لكنه لم يقدم تفاصيل.

وقال كرمي أيضًا إنه يتم وضع خطط لزيادة التجارة من محافظة سيستان وبلوشستان، وأضاف أن المسؤولين الإقليميين على اتصال دائم مع الدول المجاورة للحفاظ على التجارة الحدودية وتسهيلها.

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