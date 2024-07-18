الكنيست الإسرائيلي يقر رفض إقامة دولة فلسطينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تبنى "كنيست" الاحتلال الصهيوني، قرارا ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية وأيد القرار 68 عضوا منهم زعيم حزب "الوحدة الوطنية" بيني غانتس ونواب حزبه، بينما عارضه تسعة نواب فقط.

وزعم القرار إقامة دولة فلسطينية في أعقاب أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023 بأنها "مكافأة للإرهاب" وستكون خطرا وجوديا على الكيان، وأن حركة حماس ستستولي على الدولة الفلسطينية وتحولَّها إلى "قاعدة إسلامية متطرفة" في وقت قصير، وفقا ادعاءات القرار.

يُذكر أن القرار جاء قبل أيام من زيارة رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو لواشنطن.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في مايو/ أيار الماضي -وبأغلبية 143 صوتا ومعارضة 9 وامتناع 25 عن التصويت- قرارا يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب.

كما حدد القرار طرقا لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة. وأكد قناعة الجمعية العامة بأن دولة فلسطين مؤهلة تماما لعضوية المنظمة الدولية وفقا لميثاقها، ويشير إلى التأييد واسع النطاق من الدول الأعضاء لقبول فلسطين عضوا بها.

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