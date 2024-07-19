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١٩‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٥:٥٧ م

القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف سفينة في خليج عدن

القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف سفينة في خليج عدن

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الجمعة استهداف سفينة بالصواريخ والمسيرات في خليج عدن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الجماعة في بيان لها إن "القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية، استهدفتْ سفينة Lobivia بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".

و أضاف البيان أنه تم "استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأشارت القوات المسلحة اليمنية إلى أن" استمرار العدوان الإسرائيلي في ارتكاب المجازر بحق إخواننا في غزة لن يدفع الشعب اليمني وقواته المسلحة وقيادته المؤمنة المجاهدة إلا للمزيد من عمليات الإسناد دعما وانتصارا للشعب الفلسطينيّ المظلوم".

وجددت" القوات المسلحة اليمنية دعوتها لكافة الشعوب العربية والإسلامية، إلى تأدي واجباتها الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب العربي الفلسطيني والمشاركة الفاعلة في هذه المعركة المصيرية والحتمية".

ويذكر أن جماعة "أنصار الله" بدأت منذ نوفمبر الماضي استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن، "تضامنا مع قطاع غزة".

/انتهى/

رمز الخبر 1946651

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