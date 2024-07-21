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٢١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:٠٦ ص

غوتيريش يعرب عن قلقه ازاء العدوان الاسرائيلي على الحديدة

غوتيريش يعرب عن قلقه ازاء العدوان الاسرائيلي على الحديدة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء الغارات الإسرائيلية على الحديدة غرب اليمن ودعا الأطراف إلى تجنب إلحاق الضرر بالمدنيين والبنية التحتية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان صادر: "الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء التقارير الواردة عن غارات جوية نفذت في وقت سابق اليوم في ميناء الحديدة وحوله في اليمن".

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء خطر مزيد من التصعيد في المنطقة، داعيا إلى ضبط النفس.

ودعا غوتيريش إلى تجنب الهجمات التي يمكن أن تلحق أضرارا بالمدنيين والبنية التحتية المدنية.

هذا وشن عدوان اسرائيلي أمس السبت، سلسلة غارات على مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غرب اليمن استهدفت خزانات الوقود في المدينة وخلفت شهداء وجرحى.

/انتهى/

رمز الخبر 1946703

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