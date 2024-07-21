غوتيريش يعرب عن قلقه ازاء العدوان الاسرائيلي على الحديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان صادر: "الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء التقارير الواردة عن غارات جوية نفذت في وقت سابق اليوم في ميناء الحديدة وحوله في اليمن".

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء خطر مزيد من التصعيد في المنطقة، داعيا إلى ضبط النفس.

ودعا غوتيريش إلى تجنب الهجمات التي يمكن أن تلحق أضرارا بالمدنيين والبنية التحتية المدنية.

هذا وشن عدوان اسرائيلي أمس السبت، سلسلة غارات على مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غرب اليمن استهدفت خزانات الوقود في المدينة وخلفت شهداء وجرحى.

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