وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 43,846 شهيداً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الشهداء، وصل منها للمستشفيات 47 شهيداً و139 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 408 على قطاع غزة: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأفادت، بارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 43,846 شهيداً و103,740 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وأهابت، بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.