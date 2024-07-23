في الذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية..اجتماع مسؤولون من وزارتي خارجية إيران والمكسيك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بمناسبة الذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية بين إيران والمكسيك وفي إطار المشاورات الدبلوماسية الإيرانية مع دول أمريكا اللاتينية، التقى عيسى كاملي، مساعد الوزير والمدير العام للشؤون الأمريكي لوزارة الخارجية الايرانية، مع أوكتافيو تريب، المدير العام الإقليمي لوزارة الخارجية المكسيكية، واجرى كباحثات ثناىية معه.

وفي هذا اللقاء، تم استعراض العلاقات الثنائية، وشرح مواقف بلادنا تجاه القضايا الإقليمية والدولية. كما هنأ الطرفان بإجراء انتخابات ناجحة، عشية بدء الحكومة الجديدة في البلدين، وأكدا اهتمامهما بتعزيز المشاورات بشأن القضايا الثنائية والمجالات المشتركة.

كما جرى خلال اللقاء مع ممثل حكومة بليز المناقشة وتبادل وجهات النظر حول سبل توسيع التعاون في المجالات الثنائية والدولية.