إيران تؤكد ضرورة استخدام العملة المحلية في تبادلات بريكس وتعلن استعدادها لعرض تجاربها في حذف الدولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شارك نائب رئيس البنك المركزي للشؤون الدولية، محسن كريمي الاجتماع الثالث للنواب الماليين والبنوك المركزية لدول بريكس بشكل افتراضي، والذي يعقد في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، حيث شاركه بعض الأعضاء افتراضيا.

وأوضح كريمي سياسات البنك المركزي الايراني في مجال تنمية التعاون المالي وذكر أن الهدف المشترك لجميع الدول الأعضاء هو تقليل الاعتماد على الدولار في التجارة وزيادة استخدام العملات المحلية، مضيفا: "البنك المركزي الإيراني يعلن دعمها واستعدادها للمشاركة في مشروع BRICS blockchain".

وأضاف نائب رئيس البنك المركزي للشؤون الدولية في اتصال مباشر عبر الفيديو في هذا الاجتماع: "أن القضايا المتعلقة بالمذكرة المفاهيمية لـBRICS blockchain، وآلية التسوية المالية المتعددة الأطراف، بالإضافة إلى المعلومات المصرفية السريعة والآمنة لبريكس تعتبر قنوات التبادل (برامج المراسلة المصرفية المستقلة عن SWIFT)) مهمة بالنسبة لأعضاء البريكس".

وقال: "إن قضايا مثل عدم كفاية الشفافية وارتفاع التكاليف وانخفاض سرعة المعاملات، فضلاً عن الافتقار إلى الوصول العادل إلى قنوات الدفع عبر الحدود لجميع المشاركين، تعتبر اهم الأسباب الرئيسية لأهمية "BRICS blockchain".\

وتابع: "ان BRICS blockchain لا يتعارض مع استخدام العقود وخطوط المقايضة الثنائية (BSL) فحسب، بل يعزز أيضًا هذه العقود ويسهل مسارها التشغيلي ويمهد لإمكانية توسيعها إلى عقود خطوط سيولة متعددة الأطراف وبما أن العديد من البلدان الأعضاء قد انشأت بالفعل خطوط مقايضة السيولة هذه، وسيتم تسهيل تفعيل خطوط المبادلة هذه وإضفاء الطابع المتعدد الأطراف عليها إلى حد كبير".

وأوضح نائب رئيس البنك المركزي الدولي أن هذه الآلية تتيح فرصة للدول المشاركة لتنفيذ إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المجالات القضائية، مضيفاً: "ان يمكن تحسين إمكانات مجلس مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل إرهاب لدول بريكس، ومن خلال هذه المبادرة، يمكن للأعضاء الاستفادة من المعايير والتوصيات الدولية ذات الصلة، ولن تكون هناك حاجة للاعتماد على توصيات بعض المؤسسات التي تعتمد على تقييمات مستهدفة".

وأكد كريمي على اهمية استخدام العملات المحلية في تبادلات بريكس المالية واستعداد ايران لعرض تجاربها في التخلي عن الدولار، وقال: "فيما يتعلق بالنموذج التشغيلي، فإن التسويات داخل المنصة يجب أن تتم من خلال النظر في العملات الوطنية للأعضاء والتأكيد على استخدام العملات الوطنية وتجنب الدولار واليورو".

وأشار إلى أن إيران لديها خبرة عملية ومن خلال المجموعة ووفقاً للتعريف الدقيق للنموذج المختار والتقدم المحرز في العديد من التجارب العالمية المماثلة، فمن المتوقع أن يتم تنفيذ هذه الخطة في وقت قصير نسبياً، مما يؤكد أهمية وإلحاح BRICS blockchain.

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