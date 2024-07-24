بزشكيان: باشراك الشعب في شؤون البلاد والتمسك بالوحدة يمكن حل جميع المشاكل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مسعود بزشكيان، الیوم الأربعاء، خلال خطاب له في تجمع منتخبي المجلس الأعلى للمحافظات: "يجب أن يشارك الشعب في جميع شؤون البلاد من أجل دفع الأمور إلى الأمام، والشعب هو الذي يستطيع صنع التغيير في البلاد|".

ولفت الى اننا سننجح بالوحدة، وشرط النجاح هو التعاطف وبذل الجهود لتلبية احتياجات الشعب، مؤكدا: "لا يوجد خطر يمكن أن يهدد أمن البلاد إذا آمنا بشعبنا وكنا معه، وإذا ساعدنا الشعب فلا يوجد عائق في الطريق ولیعلم الشعب أننا نريد أن نخدمهم".

وقال:"سأحاول تنفيذ العدالة قدر الإمكان ولا يمكن تحقيق العدالة إلا بمساعدة الشعب"، مضيفا: "يجب اتخاذ قرارات صعبة لإدارة البلاد".

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