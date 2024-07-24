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٢٤‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٥:٥٧ م

بزشكيان: باشراك الشعب في شؤون البلاد والتمسك بالوحدة يمكن حل جميع المشاكل

بزشكيان: باشراك الشعب في شؤون البلاد والتمسك بالوحدة يمكن حل جميع المشاكل

أكد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان انه يمكن النجاح وحل جميع المشاكل باشراك الشعب في شؤون البلاد والتمسك بالوحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مسعود بزشكيان، الیوم الأربعاء، خلال خطاب له في تجمع منتخبي المجلس الأعلى للمحافظات: "يجب أن يشارك الشعب في جميع شؤون البلاد من أجل دفع الأمور إلى الأمام، والشعب هو الذي يستطيع صنع التغيير في البلاد|".

ولفت الى اننا سننجح بالوحدة، وشرط النجاح هو التعاطف وبذل الجهود لتلبية احتياجات الشعب، مؤكدا: "لا يوجد خطر يمكن أن يهدد أمن البلاد إذا آمنا بشعبنا وكنا معه، وإذا ساعدنا الشعب فلا يوجد عائق في الطريق ولیعلم الشعب أننا نريد أن نخدمهم".

وقال:"سأحاول تنفيذ العدالة قدر الإمكان ولا يمكن تحقيق العدالة إلا بمساعدة الشعب"، مضيفا: "يجب اتخاذ قرارات صعبة لإدارة البلاد".

/انتهى/

رمز الخبر 1946824

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