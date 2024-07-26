ممثلية إيران لدى الامم المتحدة تعلق على أكاذيب الكيان الصهيوني ضد طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة ردا على الأكاذيب التي قال النظام الإسرائيلي ضد طهران: "لا مكان للأعمال الإرهابية في منطق فصائل المقاومة، ولا يمكن تغيير مكان المدعي والمتهم، بالكذب والخداع".



هذا وكان الكيان الصهيوني كذب على ايران وحذر لفرنسا من احتمال وقوع أعمال تخريبية خلال الألعاب الأولمبية من قبل بلادنا أو فصائل المقاومة.



واستمرارًا لادعاءاته المناهضة لإيران، حذر وزير الخارجية الإسرائيلي في رسالة إلى نظيره الفرنسي يوم الخميس من خطة محتملة تدعمها إيران لاستهداف الرياضيين والسياح الإسرائيليين خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس.



وتنطلق النسخة الثالثة والثلاثون من الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 رسميا اليوم في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة 10500 رياضي من 184 دولة.



وفي هذه الألعاب، ستشارك فيها القافلة الرياضية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بـ 39 رياضيا على شكل 40 حصة.



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