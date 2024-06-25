  1. الدولية
  2. آسيا والمحيط الهادئ
٢٥‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٧:٠٣ م

مواجهة بحرية بين الصين واليابان حول جزر متنازع عليها

مواجهة بحرية بين الصين واليابان حول جزر متنازع عليها

اندلعت مواجهة بين سفن خفر سواحل الصين واليابان في محيط مجموعة جزر متنازع عليها في بحر الصين الشرقي، وذلك بعد أيام من هجوم أفراد من خفر السواحل الصيني على سفينة فلبينية في بحر جنوب الصين، بحسب بيانين صادرين من البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يسير خفر سواحل البلدين دوريات متكررة في المناطق البحرية المتنازع عليها بينهما. ومن بينها تلك الجزر التي شهدت مواجهات والتي تسميها طوكيو سينكاكو، بينما تسميها بكين دياويو.

وقالت الصين أمس الاثنين إنها اتخذت "إجراءات الرقابة اللازمة" وأبعدت 4 سفن صيد يابانية وعدة زوارق دورية في الفترة من 20 إلى 24 يونيو/حزيران الجاري. وقال متحدث باسم خفر السواحل الصيني في بيان له: "نحث اليابان على التوقف فورا عن جميع الأنشطة التي تخالف القانون في المنطقة وضمان عدم تكرار وقائع مماثلة".

ومن جانبه قال خفر السواحل الياباني في بيان صحفي منفصل في ساعة متأخرة أمس "إن 2 من 4 سفن تابعة لخفر السواحل الصيني في المنطقة اقتربتا من سفن صيد يابانية تعمل بالمياه الإقليمية المحيطة بالجزر رغم "تحذيرهما من عدم الاقتراب ومطالبتهما مرارا بالمغادرة".

/انتهى/

رمز الخبر 1945814

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات