إيران تعلن عن إطلاق سراح 20 سجيناً إيرانياً من سجون إقليم كردستان العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن "نصر الله رشنودي"، القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أربيل، إطلاق سراح 20 سجيناً إيرانياً من سجون إقليم كردستان.

وقال رشنودي: بفضل الله تعالى والبحث والمتابعة المستمرة، وافق المسؤولون في إقليم كردستان العراق على العفو والإفراج عن عشرين سجيناً إيرانياً في سجون الإقليم، وإن شاء الله سيتم نقلهم إلى البلاد بعد اتمام المراحل الإدارية .

وأضاف: لذلك أود أن اشكر المسؤولين في اقليم كردستان العراق خاصة رئيس الوزراء المحترم ووزير الداخلية المحترم الذين قاموا بتنفيذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في هذا الصدد.

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