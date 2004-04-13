اطلاق سراح الصينيين السبعة المختطفين في العراق

افادت بذلك وكالة انباء مهر نقلا عن وكالة رويترز ، واضافت ان الجزيرة عرضت لقطات ظهر فيها ستة على الاقل من الرجال الصينيين وعلى جبهة أحدهم عصابة وهم يجلسون في غرفة بينما أعرب السكرتير الاول للسفارة الصينية في العراق عن الشكر والبهجة للافراج عنهم.

وقالت شينخوا ان اثنين من المخطوفين اصيبا بجراح خفيفة في حادث مروري. وأضافت قولها "حالتهما البدنية والمعنوية مستقرة بوجه عام."

ووصفت شينخوا الرهائن بانهم فلاحون ولكن في الصين فان هذا التعبير ينطبق على معظم الناس الذين لديهم اذون اقامة في مناطق ريفية مهما يكن العمل الذي يودءونه.

وعرضت شبكة تلفزيون بكين نيوز صورا للسبعة وقالت انهم كانوا يعملون في تجديد فندق كبير في العراق. ونقلت عن دبلوماسي صيني قوله انه لا أحد زعم المسوءولية عن خطفهم.

ونسب إلى الدبلوماسي قوله "لم يطلب الخاطفون شيئا فلعل الأمر كله كان سوء تفاهم."

وكان خطف الصينيين ينذر بالقاء ظلال على زيارة للصين يقوم بها نائب الرئيس الامريكي ديك تشيني الذي من المقرر ان يصل بكين قادما من طوكيو اليوم الثلاثاء.

وعرضت لقطات الجزيرة ايضاعبد السلام الكبيسي وهو رجل دين يمثل هيئة علماء المسلمين ، قال فيها ان المحتجزين تم تسليمهم إليه في مسجد.

ونقلت شينخوا في وقت سابق عن تسين شيانغونغ وهو تاجر صيني في بغداد قوله ان هيئة علماء المسلمين اعتنت بأمر السبعة في "مكان سري" بعد الافراج عنهم في وقت متاخر امس الاثنين.

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