الرئيس الايراني المنتخب يؤدي القسم في مجلس الشورى الاسلامي يوم الثلاثاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، إن مراسم اداء القسم للرئيس الرابع عشر لإيران سيتم بعد تسليم مرسوم التنصيب من قبل قائد ال الثورة، وذلك بحضور رئيس المحكمة العليا وأعضاء مجلس صيانة الدستور ورئيس السلطة القضائية.

وفي هذا الحفل الذي يقام في مجلس الشورى الإسلامي، يؤدي الرئيس المنتخب القسم وفقا للمادة 121 من الدستور على أن يستخدم كافة صلاحياته وكفاءته في القيام بالمسؤوليات المنوطة به ويوقع على وثيقة القسم في النهاية.

وبحسب البرنامج الأسبوعي المنشور، ستعقد الجلسة العامة للبرلمان هذا الأسبوع يوم الثلاثاء 30 يوليو ، لاقامة مراسم اداء القسم للرئيس الايراني المنتخب "مسعود بزشكيان".

وقال علي رضا سليمي عضو هيئة رئاسة المجلس الإسلامي: إن 6 وزراء حاليين ورؤساء برلمانيين سابقين و80 وفدا أجنبيا ضيفا ومسؤولين وطنيين وعسكريين وأعضاء مجلس صيانة الدستور سيحضرون مراسم اداء القسم.