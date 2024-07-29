بلينكن يطالب بمنع تصعيد التوتر بين لبنان وإسرائيل

عقب نشر خبر الهجوم الإسرائيلي بطائرات مسيرة على جنوب لبنان، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على ضرورة تجنب تصعيد التوترات بين لبنان وإسرائيل في اتصال هاتفي مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وذكرت رويترز أنه بعد هجوم مجدل شمس، طلب بلينكن، في اتصال هاتفي مع هرتسوغ، التوصل إلى اتفاق دبلوماسي يسمح لمواطني الجانبين على حدود لبنان والأراضي المحتلة بالعودة إلى منازلهم.

أفادت شبكة الميادين، صباح اليوم (الاثنين)، عن غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة على جنوب لبنان، واستهداف سيارة بين بلدتي "ميس الجبل" و"شقرا".

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