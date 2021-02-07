بلینکن: السعودیة حلیفة امریکا الامنیة

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن وزیر الخارجیة الامریکي اعتبر السعودیة حلیفة واشنطن في اشارة الی محادثة هاتفیة جرت بینه و بین نظیره السعودي فیصل بن فرحان.

وکتب بلینکن علی موقع تویتر: انني تکلمت مع فیصل بن فرحان وزیر الخارجیة السعودي.السعودیة حلیفة امنیة. واضاف مع إحياء الدبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن، سنواصل العمل معًا للدفاع عن المملكة من التهديدات الخارجية.

الجدیر بالذکر أن فیصل بن فرحان هنا نظیره الامریکي الذي تم تعيينه مؤخرا وزيرا للخارجية الأمريكية ، في اتصال هاتفي.

كما أعرب وزير الخارجية السعودي عن أمله في العمل مع الولايات المتحدة لمواجهة التحديات المشتركة وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

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