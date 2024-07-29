بزشكيان: نأمل أن تزدهر العلاقات بين إيران وجنوب أفريقيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مسعود بزشكيان اعرب خلال لقائه مع "رونالد إيزي لاميلا" وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، الذي سافر إلى إيران للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية، عن تقديره لرسالة التهنئة من رئيس جنوب افريقيا بانتخابه رئيس للجمهورية ونيله ثقة الشعب وعن رسائل التعزية والمواساة باستشهاد آية الله رئيسي وقال: نشكر المواقف السياسية الودية لجنوب أفريقيا، وخاصة الإجراءات التي اتخذتها حكومة هذا البلد في تسهيل وتسريع عضوية جمهورية إيران الإسلامية في البريكس.

وشدد الرئيس على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات الثنائية وكذلك التعاون الدولي، بما في ذلك ضمن مجموعة البريكس، وأضاف: بالنظر إلى القدرات المختلفة الموجودة، آمل أن تزدهر العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري بين البلدين أكثر فأكثر.

كما ثمن بزشكيان مواقف جنوب أفريقيا البناءة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم، وقال: إن نظام الفصل العنصري الصهيوني لم يتوقف عن ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين المضطهدين في غزة، وذلك في الوقت الذي لم يكتفي فيه المطالبين بحقوق الإنسان بالصمت عن هذه الجرائم، بل قاموا بتوفير الأسلحة والمعدات وتبرير اعمال الكيان الصهيوني، والذي أدى إلى تأجيج استمرار جرائم هذا الكيان وتصعيدها.

وفي هذا اللقاء، أعرب وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، أثناء نقله مرة أخرى رسالة التهنئة من رئيس بلاده إلى مسعود بزيكيان وتعازيه باستشهاد آية الله رئيسي، عن اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الثنائية والدولية مع جمهورية إيران الإسلامية، بما في ذلك الصيغة المعلنة لمجموعة البريكس.

وفي إشارة إلى تاريخ العلاقات الدبلوماسية الممتد على مدار 30 عامًا بين إيران وجنوب إفريقيا، أعرب رونالد إيزي لاميلا عن أمله في أن يتوسع تعاون بلاده مع إيران في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية وفي القطاع الخاص بشكل أكبر.

وذكر أن جنوب أفريقيا تعرضت لكل أنواع الضغوط وحتى التهديدات بسبب مناصرة حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم، خاصة تقديم شكوى ضد هذه الكيان في المحكمة الدولية،وقال: رغم كل هذه الضغوط، فإن جنوب أفريقيا تؤمن بمواقفها المبدئية تجاه فلسطين وستواصل بذل جهود مشتركة مع دول مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في طريق إعمال حقوق الشعب الفلسطيني وإرساء وقف دائم لإطلاق النار في غزة وتقديم المساعدات للفلسطينيين في هذه المنطقة.