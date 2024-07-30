بزشكيان: موقف إيران لدعم تحرير القدس لا يتغير مع تغيير الحكومات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الرئيس الايراني مسعود بزشكيان مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامية الفلسطينية زياد النخالة في طهران.

وقال الرئيس إن مواقف وسياسات جمهورية إيران الإسلامية لدعم المثل العليا للدفاع عن المضطهدين، بما في ذلك الأمة الفلسطينية وقضية تحرير القدس، لا تتغير مع تغيير الحكومات، مضيفًا: ان الدعم سيكون مستمر لدعم الأمة الفلسطينية المضطهدة.

وأكد بزشكيان على مزيد من الجهود لخلق توافق في الآراء بين الدول الإسلامية وزيادة الضغط على الكيان الصهيوني لوقف الجرائم والقتل في غزة.

ومن جانب اخر قال زياد النخالة ان اجتماعكم في الأيام الاولى من حكومة الجمهورية الاسلامية مع قادة مجموعات المقاومة الفلسطينية كان لديه رسالة مهمة للمنطقة والعالم، وموقف إيران التعبيري لدعم المقاومة له تأثير كبير على الحفاظ على معنوياتهم واستدامته.

وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامية الفلسطينية إن الشعب الفلسطيني لن ينسى أبدًا دعم إيران: اليوم، يتم إغلاق جميع الطرق للتغذية وحتى دخول الطعام ومعدات الطبية للفلسطينيين المضطهدين في غزة. ومع ذلك، فإن مقاومة الشعب الفلسطيني تزداد اكثر من ذي قبل.

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