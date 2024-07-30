قائد الثورة: سياسة حزب الله منذ بدء طوفان الأقصى حكيمة وعقلانية ومتطابقة مع المصلحة 

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى نائب الامين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، قائد الثورة الاسلامية وتحدث معه.

وصف قائد الثورة الإسلامية، الإمام الخامنئي، خلال لقائه مع نائب الأمين العام لحزب الله في لبنان، الشيخ نعيم قاسم، سياسةَ حزب الله منذ بدء عملية «طوفان الأقصى» بأنها حكيمةٌ تمامًا، وعقلانيةٌ ومتطابقةٌ مع المصلحة، وأكّد سماحته: «يجب أن يستمر المسار في هذا الإطار نفسه أيضًا».

وعدّ قائد الثورة الإسلامية التنسيقَ القائم بين مختلف التيارات السياسية في لبنان، ودعمها لمواقف وقرارات المقاومة، دلالةً على نجاح حزب الله في البيئة السياسية للبنان.

وخاطب الإمام الخامنئي الشيخ نعيم قاسم قائلًا: «أبلغوا سلامي للسيد حسن نصر الله، وأخبروه أنني أدعو دائمًا له، ولجميع قادة المقاومة ومجاهديها في لبنان».