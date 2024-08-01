باقري: ايران ستستخدم حقها المشروع في الرد على الكيان الصهيوني ومعاقبته بحزم

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان وزير الخارجية الايرانية بالوكالة، علي باقري كني، اكد في اتصال هاتفي وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، ان ايران ستستخدم حقها المشروع في الرد على الكيان الصهيوني ومعاقبته بحزم،على جريمته في اغتيال الشهيد اسماعيل هنية.

واشار باقري إلى ان الكيان الصهيوني بتجاوزه لجميع الخطوط الحمراء في انتهاكه لسيادة الاراضي الايراني والامن القومي الايراني، قد وضع الامن والاستقرار الاقليمي في خطر.

من جهته اشار البوسعيدي إلى الن الشهيد هنية وقف على راس محور المقاومة ضد العدوان والاحتلال في المنطقة وبذل جهودا كبيرة لوقف الابادة الجماعية الصهيونية في غزة.

واكد على ضرورة انهاء الاحتلال الصهيوني ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة.