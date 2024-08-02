باقري كني: إيران ستستخدم حقها المشروع والأصيل في معاقبة الصهاينة المجرمين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية بالوكالة علي باقري مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بشأن تداعيات العمل الإرهابي الذي قام به الكيان الصهيوني باستشهاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وأكد وزير الخارجية بالوكالة، أثناء شكره لوزير الخارجية الجزائري على حضوره مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني، أن الكيان الصهيوني تجاوز الخطوط الأحمر للجمهورية الإسلامية الإيرانية باغتيال إسماعيل هنية ولا شك أن إيران ستستخدم حقها المشروع والأصيل في معاقبة الصهاينة المجرمين بشكل حاسم وفعال.

وفي مواصلة لهذا الحديث، شكر دعم الجزائر لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن للتحقيق في الفعل الإجرامي الذي ارتكبه الكيان الصهيوني باغتيال إسماعيل هنية، كما أكد على عقد اجتماع طارئ لمنظمة التحرير. وقام التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية بالتحقيق واتخاذ القرار بشأن هذا العمل الإجرامي.

كما أعرب وزير الخارجية الجزائري، في هذا الاتصال الهاتفي، عن دعمه لمبادرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعقد اجتماع عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي للتعامل مع الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني.

كما أكد موقف الجزائر حكومة وشعبا في إدانة الكيان الصهيوني بشدة لجريمة اغتيال إسماعيل هنية على الأراضي الإيرانية وانتهاك السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

/انتهى/