وفد روسي رفيع برئاسة شويغو يصل الى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل وفد روسي رفيع المستوى برئاسة سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، الى طهران، وذلك بدعوة رسمية من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، علي اكبر احمديان لمواصلة التعاون الاستراتيجي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية.

وتأتي هذه الرحلة بهدف تعزيز التفاعلات وبحث القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الأمنية السياسية الثنائية.

خلال هذه الرحلة، سيلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو والوفد المرافق له مع كبار المسؤولين في بلادنا.

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