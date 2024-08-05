  1. إيران
  2. السياسة
٠٥‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:٣٩ م

وفد روسي رفيع برئاسة شويغو يصل الى طهران

وفد روسي رفيع برئاسة شويغو يصل الى طهران

وصل وفد روسي رفيع المستوى برئاسة سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو الى طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل وفد روسي رفيع المستوى برئاسة سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، الى طهران، وذلك بدعوة رسمية من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، علي اكبر احمديان لمواصلة التعاون الاستراتيجي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية.

وتأتي هذه الرحلة بهدف تعزيز التفاعلات وبحث القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الأمنية السياسية الثنائية.

خلال هذه الرحلة، سيلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو والوفد المرافق له مع كبار المسؤولين في بلادنا.

/انتهى/

رمز الخبر 1947188

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات