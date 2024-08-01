باقري: ايران لن تتخلى عن حقها في الرد على الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن المشرف على وزارة الخارجية علي باقري، أجرى مباحثات هاتفية، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن العمل الإرهابي الذي قام به الكيان الصهيوني باستشهاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وأكد باقري أن العمل الإرهابي الذي قام به الكيان الصهيوني باغتيال الشهيد إسماعيل هنية في طهران، بالإضافة إلى انتهاك وحدة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وانتهاك السيادة الوطنية لإيران، عرض السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين للخطر، وأن إيران لن تتخلى عن حقها الأصيل في الدفاع عن النفس واتخاذ الإجراء المناسبة في معاقبة الصهاينة المجرمين.

وأشار إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بناء على طلب الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأدان قيام أمريكا والدول الأوروبية في منع إدانة اغتيال إسماعيل هنية في طهران وأكد أن هذا العمل العدواني للكيان الصهيوني يعرض السلام والاستقرار في المنطقة للخطر ويجب على المجتمع الدولي أن يقف أمام هذا الكيان الإجرامي للحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين.

كما أكد المشرف على الخارجية على عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بناء على اقتراح الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإدانة ومواجهة الأعمال الإجرامية للكيان الصهيوني.

بدوره أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان له الهجومين اللذين شنهما الكيان الصهيوني في جنوب بيروت وطهران، لافتا إلى أنه وفقا للقانون الدولي، يحق للجمهورية الإسلامية الإيرانية الدفاع المشروع والدفاع عن النفس ضد انتهاك الأمن القومي ووحدة أراضيها. وأعرب عن قلقه إزاء احتمال نشوب حرب واسعة النطاق في لبنان وآثارها وعواقبها.

وفي ختام هذه المباحثات أكد المشرف على الخارجية على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الصهيوني لمنع استمرار جرائمه في غزة وإنقاذ الشعب المظلوم في هذا القطاع من العصابة الإجرامية الحاكمة في تل أبيب.