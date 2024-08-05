تفاصيل جديدة عن الاتفاقية النقدية بين إيران وروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في روسيا، تفاصيل إضافية حول الاتفاقية النقدية بين البلدين، والتي تم توقيعها في يوليو الماضي، حيث في إطار هذه الاتفاقية، سيتمكن الإيرانيون خلال شهر من الدفع ببطاقاتهم المصرفية المتصلة إلى شبكة "شتاب" الايرانية والحصول على الروبل من أجهزة الصراف الآلي الروسية وفي الخطوة الأخيرة، في النصف الأول من عام 2025، سيتمكنون من الشراء من المتاجر الروسية.

وأضاف كاظم جلالي في مقابلة مع مراسل وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موسكو: "خلال العامين الماضيين، جرت مناقشات متواصلة في المجال النقدي والمصرفي بين المسؤولين المصرفيين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية.

وأشار إلى أنه يتعين على طهران وموسكو حل القضايا النقدية والمصرفية في العلاقات الثنائية، وقال: "لقد تم اتخاذ خطوات مهمة للغاية لحل هذه القضايا في العامين الماضيين".

الخطوة الأولى هي ربط الشبكات التراسل المالي

أشار سفير إيران في روسيا إلى ربط شبكات تراسل البنوك كخطوة عملية أولى في حل القضايا النقدية الثنائية وقال: "خلال العام الماضي، تم ربط شبكة تراسل البنوك في البلدين مع بعضهم البعض.

الخطوة الثانية هي إقامة علاقات وساطة بين البنوك الإيرانية والروسية

وأضاف جلالي: "أن إيران وروسيا نجحتا أيضاً في إقامة علاقات وساطة بين بنوك البلدين خلال العام الماضي، وتمكنت بعض بنوك البلدين من إقامة علاقات وساطة مع الجانب الآخر وفتح حسابات مصرفية مشتركة.

الخطوة الثالثة هي ربط البطاقات المصرفية بين البلدين

ذكر جلالي أيضًا أن ربط البطاقات المصرفية التابعة لشبكة شتاب الإيرانية وبطاقة مير الروسية كخطوة ثالثة لطهران وموسكو في حل المشكلات النقدية والمصرفية والذي من المفترض أن يتم تنفيذه على ثلاث مراحل: القدرة على استخدام البطاقة المصرفية الإيرانية داخل روسيا، وشراء الروس من السوق الإيرانية ببطاقة مير فير، وأخيراً الشراء بالبطاقة المصرفية الإيرانية في المتاجر الروسية.

جدولة ثلاث مراحل

وبحسب هذا الدبلوماسي الإيراني، سيتم تنفيذ جزء من الاتفاقيات النقدية في هذا الإطار في عام 2024 وجزء في النصف الأول من عام 2025. وهذا يعني أنه خلال الأشهر العشرة المقبلة، سيتم تشغيل المراحل الثلاث جميعها.

حسابات البنك المركزي

وقال سفير إيران في روسيا أيضًا: "تم تشكيل بعض التفاهمات بين البنكين المركزيين في البلدين وفتحت هذه البنوك حسابات مع بعضها البعض".

تبادل الريال والروبل في جدول الأعمال المصرفي

وأضاف جلالي: "بالطبع لدينا نقاش آخر وهو أن تبادل الروبل والريال يجب أن يتم في إطار البنك الذي يعمل الآن على اكتشاف الأسعار، وعلى أساسه يجب أن يتم تبادل الروبل والريال".

التبادلات الثنائية مع العملات الوطنية

وأشار سفير إيران في روسيا إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ التبادلات الثنائية بين البلدين الجارين مع العملات الوطنية اي الريال والروبل.

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