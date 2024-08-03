خلال (300) يوم من العمليات.. حزب الله ينفذ (2500) عملية عسكرية دعماً للشعب فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقا لاحصاء جديد كشف عنه الاعلام الحربي للمقاومة في لبنان، فقد نفذ حزب الله (1328) استهدافاً لمواقع حدودية، و(422) لمستوطنات، و(198) لنقاط عسكرية، بالإضافة إلى استهداف (59) مسيرات وطائرات للعدو، و(391) ثكنة عسكرية و(102) قواعد عسكرية.

كما نفذت المقاومة، من خلال تلك الاستهدافات (485) رماية بالمدفعية، و(914) رماية بصواريخ أرض – ارض، و(88) بسلاح دفاع جوي، و(148) بسلاح جو، و(742) بصواريخ موجهة، و(178) رماية بأسلحة مباشرة، و(25) بسلاح الهندسة.

وأشار احصاء المقاومة إلى، أن معدل العمليات خلال اليوم الواحد (9) عمليات، في حين أن خسائر الاحتلال البشرية بلغت أكثر من (2000) شخص بين قتيل وجريح.

وأضاف هذا التقرير، ان خسائر العدو بلغت (125) آلية عسكرية، و(182) مركزاً قيادياً، و(663) دشمة وتحصينات، و(450) تجهيزات فنية، و(1050) وحدة استيطانية، بالإضافة إلى (4) مصانع عسكرية، و(61) مربضاً للمدفعية، و(12) منصات قبة حديدة، و(2) منطاد تجسس، و(8) طائرات مسيرة و(825) تموضع أفراد.

وعلى صعيد جبهة العدو الصهيوني الداخلية، فقد بلغ شعاع المنطقة المستهدفة (5) كلم، في حين أن عدد المستوطنات المخلاة بلغت (43)، أما عدد المستوطنين النازحين فقد بلغ (230) ألف، أما عمق الاستهداف فقد بلغ (35) كلم.