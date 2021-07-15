الإعلام الحربي اليمني يبث مشاهد جديدة من عملية "النصر المبين"

و افادت وکالة مهر للانباء بان نشر الإعلام الحربي اليمني، اليوم الخميس، مشاهد جديدة من عملية "النصر المُبين"، التي تمكّنت فيها القوّات المسلّحة اليمنية من استعادة مناطق في مديريتي الصّومَعَة والزَّاهِر شرقي البيضاء وجنوبيها، بحسب القوّات المسلّحة اليمنية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية، العميد يحيى سريع، خلال مؤتمر صحافي له، إن "قواتنا المسلحة حقّقت عدّة إنجازات ميدانية في المرحلة الماضية، وكبّدت العدو خسائر كبيرة"، مضيفاً "أرْدَت القوات اليمنية 350 قتيلاً و560 مصاباً من تنظيمي داعش والقاعدة في مديريتي الصّومَعَة والزَّاهِر شرق البيضاء وجنوبيها".

وبيّن سريع أن القوّة الصاروخية اليمنيّة نفّذت 9 عمليات بصواريخ "بدر" و"سعير"، كما نفّذ سلاح الجو المسيّر 40 عملية، بالإضافة إلى 17 عملية استطلاع ورصد. وأعطبت القوات اليمنية 29 مدرّعة وآلية للعدو خلال عملية "النصر المُبين".

وأشار سريع إلى أنّ المُخطّطات الأميركية ضد اليمن تعمل على تسليمه إلى المرتزقة والتكفيريين، مضيفاً أنه تم تحرير مناطق واسعة من مديريتي الزاهر والصومعة، مساحتها 100 كلم مربع، خلال 72 ساعة فقط، وفق الخطّة المرسومة.