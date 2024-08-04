قاليباف: أمريكا والكيان الصهيوني سيندمان على فعلتهما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد باقر قاليباف في الجلسة العامة لمجلس الشورى الإسلامي اليوم الأحد: "ان الطعم الحلو للاحتفال بالديمقراطية الدينية في حفل تنصيب رئيس الجمهورية الإسلامية تحول الى المرارة باستشهاد قادة محور المقاومة وخاصة الشهيد إسماعيل هنية، الذي كان ضيفنا واستشهد في بيتنا".

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "ليس لدينا أدنى شك في أن الرد الذكي والقوي للجمهورية الإسلامية سيثلج قلوب الشعب الايراني وقوى المقاومة وطالبي الحرية في العالم، وسيجعل هذا الكيان والدولة الداعمة له، الولايات المتحدة يندمان على فعلتهما وسيجبران على تغيير حساباتهما حتى لا يرتكبا خطأ يضر بأمنها وسلام المنطقة".

ومضى قائلا: "لا ينبغي أن ننسى أبدا أنه بعد عملية طوفان الأقصى انهارت العناصر الأساسية للنظام الصهيوني وانفتحت بداية النهاية لوجوده، وبسبب الفشل التام للأهداف التي أعلن هذا الكيان في ظل الانهيار الأمني والسياسي، تعمقت أزمة بقاء هذا الورم السرطاني".

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