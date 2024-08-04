اسرائيل ستدفع ثمنا غاليا...مصدر ايراني مسؤول: نبلغ وزير الخارجية الأردني "رسالتين"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قال مصدر إيراني مسؤول للجزيرة: "طهران ستبلغ وزير الخارجية الاردني "أيمن الصفدي" خلال زيارته الى طهران اليوم "رسالتين" إحداهما للقيادة الأردنية والأخرى لأمريكا وإسرائيل".

وأوضح: "من غير الوارد أن تقبل طهران بعدم الرد أو برد رمزي وأي رد سيكون قاسيا ومؤلما"، مضيفا: "إسرائيل انتهكت سيادتنا بشكل كبير والآن ترسل وساطات للاحتواء وهذا غير وارد".

وتابع: "إسرائيل تحاول الآن دفع طهران لعدم الرد بهدف إظهارها كدولة ضعيفة بلا ردع حقيقي .. إسرائيل تجاوزت كافة المحرمات وعليها أن تدفع الثمن ولا شك لدينا بأنها ستدفعه وغاليا".

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