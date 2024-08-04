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٠٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٣:٠١ م

اسرائيل ستدفع ثمنا غاليا...مصدر ايراني مسؤول: نبلغ وزير الخارجية الأردني "رسالتين"

اسرائيل ستدفع ثمنا غاليا...مصدر ايراني مسؤول: نبلغ وزير الخارجية الأردني "رسالتين"

أكد مصدر ايراني مسؤول ان طهران ستبلغ وزير الخارجية الاردني انه من غير الوارد أن تقبل طهران بعدم الرد أو برد رمزي وأي رد سيكون قاسيا ومؤلما.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قال مصدر إيراني مسؤول للجزيرة: "طهران ستبلغ وزير الخارجية الاردني "أيمن الصفدي" خلال زيارته الى طهران اليوم "رسالتين" إحداهما للقيادة الأردنية والأخرى لأمريكا وإسرائيل".

وأوضح: "من غير الوارد أن تقبل طهران بعدم الرد أو برد رمزي وأي رد سيكون قاسيا ومؤلما"، مضيفا: "إسرائيل انتهكت سيادتنا بشكل كبير والآن ترسل وساطات للاحتواء وهذا غير وارد".

وتابع: "إسرائيل تحاول الآن دفع طهران لعدم الرد بهدف إظهارها كدولة ضعيفة بلا ردع حقيقي .. إسرائيل تجاوزت كافة المحرمات وعليها أن تدفع الثمن ولا شك لدينا بأنها ستدفعه وغاليا".

/انتهى/

رمز الخبر 1947157

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