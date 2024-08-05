غريب آبادي: رد إيران على عملية اغتيال الشهيد هنية يتوافق مع القانون الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال كاظم غريب آبادي، تأسست جائزة حقوق الإنسان الإسلامية منذ حوالي 10 سنوات من قبل مقر حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتتضمن فلسفة منح هذه الجائزة ومتطلباتها أيضًا مبدأين أو ثلاثة.

واضاف: المبدأ الأساسي هو أن هذه الجائزة تُمنح لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من المسلمين؛ تحاول الدول الغربية والولايات المتحدة أحيانًا وضع علامة تجارية مصطنعة وغير واقعية لحقوق الإنسان وتسليط الضوء على الأشخاص ومنح جوائز حقوق الإنسان للذين لا يبذلون حقًا جهدًا خاصًا لدعم حقوق الأشخاص في بلدان مختلفة.

واضاف عن سبب اختيار قضية فلسطين في الحدث الإسلامي لحقوق الإنسان لهذا العام: منذ ما يقرب من عشرة أشهر نشهد جرائم واسعة النطاق من قبل الكيان الصهيوني في قطاع غزة ومؤخرا في رفح. لقد استشهد حتى الآن ما يقرب من 40 ألف شخص بريء، وأصيب ما يقرب من 90 ألف شخص، ودُمرت ما يقرب من 400 ألف مبنى وبنية تحتية في قطاع غزة ورفح، وشهدنا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

وأكد غريب آبادي: انطلاقا من سلوك الكيان الصهيوني في استشهاد الناس وتخريب منشآتنا المختلفة يمكن استنتاج أحكام المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وهنا الجمهورية الإسلامية الإيرانية على حق تماما في هذا الصدد. وفقا للقانون الدولي ووفقا لميثاق الأمم المتحدة، للرد على الكيان الصهيوني.

وأكد غريب ابادي، أن الكيان الصهيوني لم يحقق أياً من أهدافه الاستراتيجية في قطاع غزة ورفح، ولذلك فإن عمل الكيان الصهيوني في اغتيال الشهيد هنية في أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى جانب قتل النساء والأطفال الأبرياء، هو دليل على ضعف وغباء الكيان الصهيوني، ونأمل أن نشهد تحرير فلسطين وتدمير الكيان الصهيوني.

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