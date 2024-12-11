اية الله جنتي: امريكا اكبر منتهك لحقوق الانسان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أمين مجلس صيانة الدستور اية الله احمد جنتي اليوم الاربعاء في مستهل جلسة لمجلس صيانة الدستور أن امريكا وحلفاءها يجب ان يتحملوا المسؤولية تجاه سوريا مضيفا ان استغلال الكيان الصهيوني للوضع السوري في هذه الايام، هو جريمة كبرى.

واضاف اية الله جنتي ان استغلال الكيان الصهيوني للوضع في سوريا في هذه الايام ومهاجمة البنى التحتية في سوريا، هي جريمة كبرى ومضادة للانسانية تطال الشعب السوري لسنوات.

واكد ان مهاجمة الناس الابرياء هي اسلوب يتبعه دائما قادة الكيان الصهيوني المجرمين. مضيفا ان الدعم الامريكي وحلفائها يعد افضل محفز لهذا الكيان غير الشرعي وعليهم ان يتحملوا المسؤولية تجاه البشرية وشعوب المنطقة.

واشار الى الذكرى السنوية للمصادقة على اعلان حقوق الانسان في الامم المتحدة وقال ان هذا الاعلان لم يستطع الحد من ممارسة القوى الاستكبارية الظلم ضد الشعوب الضعيفة لان مبادئ هذا ا لاعلان لا تتطابق مع النظرة العالمية الالهية من جهة، وان كتاب وموقعي الاعلان لم يلتزموا بشعاراته من جهة أخرى.

واكد ان شعار الدفاع عن حقوق الانسان تحول عمليا الى اداة للضغط السياسي والاقتصادي لعالم الهيمنة على الدول المستقلة لكي يتمكنوا من تحقيق مصالحهم الاستعمارية.

واكد اية الله جنتي ان امريكا التي تعتبر نفسها اكبر مدافع عن حقوق الانسان، هي في الحقيقة اكبر منتهك لحقوق الانسان.

واضاف ان صمت الدول الاستكبارية ازاء قتل الوف الاطفال والنساء والرجال الابرياء في غزة ودعهما للكيان الصهيوني السفاح وغير القانوني، يظهر زيف وكذب مزاعم هؤلاء المتشدقين بحقوق الانسان.