موسوي: جميع الإيرانيين في بنغلاديش يتمتعون بصحة ممتازة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السيد رسول موسوي، مساعد الوزير والمدير العام لجنوب آسيا بوزارة الخارجية، عن آخر نشاط للسفارة الإيرانية في دكا: "السفارة الإيرانية لا تزال مفتوحة في هذا البلد، ولكن بسبب الأحداث التي وقعت ووجود ظروف عسكرية غير عادية، فهي لا تعمل بشكل طبيعي".

وفي إشارة إلى الاتصالات مع السفير الإيراني في دكا، قال: "وفقا للتقارير، فإن جميع الإيرانيين والدبلوماسيين وموظفي السفارة يتمتعون بصحة ممتازة".

وفي خضم الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بنغلاديش، قُتل ما يقرب من 100 شخص وأصيب مئات آخرون. ويطالب المتظاهرون في بنغلاديش بإقالة الشيخة حسينة، رئيسة وزراء هذا البلد.

بالأمس، وفي نفس وقت استقالة الشيخة حسينة، رئيسة وزراء بنغلاديش، دخل آلاف المتظاهرين مقرها في مدينة دكا.

وبالتزامن مع الإعلان عن وصول المعتصمين إلى مقر إقامة رئيس وزراء بنغلاديش، نشرت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر هروبها بطائرة هليكوبتر. وزعمت وكالة رويترز للأنباء أن الشيخة حسينة فرت إلى الهند.

كما أعلنت وكالات الأنباء أن جيش هذا البلد سيشكل حكومة مؤقتة.

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